    لبنان

    وزيرة التربية تترك قرار اقفال المدارس بسبب العاصفة الى إدارات المؤسسات التربوية

      اعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان انه “في ظل التوقعات عن امكان تجدد العاصفة، كررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي توجيهاتها القاضية بترك قرار اقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية الرسمية والخاصة أو إبقائها قيد العمل لإدارات هذه المؤسسات بحسب ظروف كل مؤسسة لجهة تأمين التدفئة، والأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المحيطة لجهة سلامة طرق الوصول إلى المدرسة ، ومدى تراكم الثلوج وتكون الجليد ، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين العاملين في كل مؤسسة تربوية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

