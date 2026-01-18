جيش الاحتلال يصعد اجراءاته في الأقصى قبيل شهر رمضان في تهيئة لفرض واقع أمني جديد

حذّر مختصون في شؤون القدس من تصعيد ملحوظ في اجراءات الاحتلال المفروضة على المسجد الأقصى ورواده قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى تشديد القيود على الوصول إلى المسجد وتنظيم أداء العبادات داخله، بما يمهّد لفرض واقع أمني جديد خلال الشهر الفضيل.

وأوضح المختصون أن “الاحتلال شرع بسلسلة خطوات ميدانية تشمل استدعاء شبّان مقدسيين للتحقيق، وفرض أوامر إبعاد بحق عدد منهم، أو تهديدهم بالمنع من دخول المسجد والاعتكاف فيه خلال رمضان، في مسعى لتقليص الحضور الفاعل ولا سيما من فئة الشباب”.

وأشاروا إلى أن “هذه السياسة تتكرر قبيل المواسم الدينية، بهدف خفض أعداد المصلين وتسهيل فرض إجراءات أمنية مشددة داخل الأقصى، تشمل التحكم بالأعداد والتضييق على الدخول”.

وفي سياق متصل، أطلقت إحدى جماعات “الهيكل” المزعوم مبادرة استيطانية جديدة تحت مسمى “شبكة مجتمعات جبل الهيكل”، تهدف إلى تعزيز الارتباط العقائدي للمستوطنين بما يسمى “الهيكل”، وبناء أطر تنظيمية نشطة داخل المستوطنات المحيطة بالقدس.

وبحسب القائمين عليها، ستعمل الشبكة على تنظيم أنشطة مجتمعية وتنسيق اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس الثانوية، برعاية مباشرة من وزارة التعليم التابعة للاحتلال، إلى جانب توفير إسناد لوجستي وإعلامي وأمني للمستوطنين المقتحمين، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا يستهدف هوية المسجد الأقصى الإسلامية والتاريخية.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب