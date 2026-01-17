ترامب يعلن رسوماً جمركية جديدة على دول أوروبية حتى التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 25 في المئة على المنتجات المستوردة من مجموعة من الدول الأوروبية، وذلك «إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لغرينلاند».

وجاء الإعلان في وقت شهدت نوك، عاصمة غرينلاند، ومدن دنماركية عدة، من بينها العاصمة كوبنهاغن، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على رغبة ترامب في الاستحواذ على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن.

وتطال الرسوم الجمركية الجديدة الدنمارك ودولاً أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، كانت قد نشرت قوات في غرينلاند قبل أيام.

وفي هذا السياق، دُعيت الولايات المتحدة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند، وفق ما قال القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي لوكالة «فرانس برس» مساء الجمعة، موضحاً أن هذه التدريبات على صلة بروسيا.

ويهدد الإجراء الأميركي الجديد بالتسبب في توتر غير مسبوق داخل الحلف.

وأفاد ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، بأنه اعتباراً من الأول من شباط/فبراير ستخضع الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنه «بحلول الأول من حزيران/يونيو سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة، وستظل مستحقة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل».

واعتبر ترامب أن «هذه الدول، التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبّله وغير قابل للاستمرار»، مضيفاً أنه «من الضروري، من أجل حماية السلام والأمن العالميين، اتخاذ إجراءات قوية لإنهاء هذا الوضع الذي من المرجح أن يكون خطيراً، بسرعة ومن دون أي شك».

وأشار إلى أنه «منفتح على التفاوض فوراً مع الدنمارك و/أو أي من هذه الدول».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوماً جمركية على صادرات غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رداً على ما تعتبره إدارته ممارسات تجارية غير عادلة، وكأداة ضغط على الحكومات.

المصدر: أ.ف.ب.