وزير الحرب الإسرائيلي يتفاخر بتدمير 2500 مبنى في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار

تفاخر وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بتدمير أكثر من 2500 مبنى في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مهنئًا الجنود على ما وصفه بـ«الإنجاز العسكري».

ونشر كاتس في حسابه عبر منصة “إكس” تصريحات قال فيها إن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أكدت عبر صور الأقمار الصناعية أن الكيان الإسرائيلي ما زال يدمر غزة. وأضاف كاتس نقلاً عن الصحيفة: “منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دمرت قوات الكيان أكثر من 2500 مبنى في غزة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحي الشجاعية في مدينة غزة قد دُمر، ومجمعات سكنية بأكملها، إضافة إلى المساحات الزراعية”.

وأكد كاتس صحة ما ورد في تقرير الصحيفة، قائلاً: “عندما وجّه رئيس الوزراء نتنياهو وأنا الأوامر للجيش: حتى آخر نفق، فهذا بالضبط ما قصدناه، وهو تدمير وإبادة البنية التحتية الإرهابية القاتلة تحت الأرض التي بنتها حركة حماس تحت بيوت السكان في غزة”. وأضاف: “هكذا فعلنا، وهكذا سنفعل، وسنواصل الحفاظ على أمن الكيان في مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة”.

وردًا على تصريحات كاتس، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن تفاخر وزير حرب الكيان «استهتار غير مسبوق في التاريخ الحديث بالقوانين الدولية». وأضاف أن ما يحدث في غزة يُعد «حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي، جريمة مكتملة الأركان وباعتراف علني وصريح من المجرم»، مؤكدًا أن تصريحات كاتس «تستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم».

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت، الاثنين الماضي، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن الكيان الإسرائيلي هدم أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأظهرت الصور أحياء تحولت إلى أرض خالية، رغم أنها كانت قائمة جزئيًا خلال الحرب، ولم يقتصر الدمار على المباني التي تهدمت خلال عامي الحرب، بل شمل أيضًا مناطق أخرى داخل سيطرة الجيش وخارجها.

ورغم سريان الاتفاق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقها، حيث نسفت منازل فلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي تمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، مستهدفة تجمعات مدنية، بينما أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق ودعت إلى إلزام تل أبيب بالمثل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1244 خرقًا لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، أسفرت عن استشهاد وإصابة واعتقال 1760 فلسطينيًا منذ سريان الاتفاق.

المصدر: الجزيرة نت