الدفاع الروسية: إسقاط 99 مسيّرة أوكرانية وتحييد فريق إجلاء لمنظومة “هيمارس”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ منظومات الدفاع الجوي أسقطت 99 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، إضافة إلى البحرين الأسود وآزوف، خلال ساعات الليل.

وأوضحت الوزارة أنّ 29 مسيّرة دُمّرت فوق مقاطعة بيلغورود، و12 مسيّرة فوق مقاطعة كورسك، و4 مسيّرات فوق كل من مقاطعتي روستوف وأستراخان، ومسيّرتين فوق شبه جزيرة القرم، إلى جانب 47 مسيّرة فوق البحر الأسود، ومسيّرة واحدة فوق بحر آزوف.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة “سبوتنيك” بأنّ وحدات من الجيش الروسي حيّدت فريق إجلاء تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول سحب بقايا راجمة صواريخ أميركية من طراز “هيمارس” جرى تدميرها في مقاطعة تشيرنيغيف.

وأوضح المصدر أنّه بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ “هيمارس”، حاولت القوات الأوكرانية نقل المنظومة إلى الخطوط الخلفية، مشيراً إلى أنّ عناصر الفريق كانوا على متن حافلة، قبل أن يتم استهدافهم بواسطة طائرات مسيّرة هجومية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الجمعة، تدمير منصة إطلاق صواريخ “هيمارس” تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيغيف، بعد رصدها بواسطة طائرات استطلاع مسيّرة، مؤكدة تدميرها بالكامل مع طاقمها.

تُعدّ “هيمارس” راجمة صواريخ خفيفة ومتحركة تُثبت على شاحنة مدولبة، ما يمنحها قدرة عالية على المناورة وسرعة الانتشار. وتستخدمها القوات الأميركية وعدد من الجيوش الحليفة.

وتطلق المنظومة صواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة المدى، تصل إلى نحو 70–80 كيلومتراً، كما يمكنها إطلاق صواريخ تكتيكية بعيدة المدى يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وفق نوع الذخيرة المستخدمة. وتتميّز بدقة إصابة عالية بفضل أنظمة التوجيه عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى سرعة الإطلاق والانسحاب من موقع الاستهداف.

المصدر: روسيا اليوم