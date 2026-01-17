واشنطن تلوّح بعقوبات «قيصر» مجددًا: تهديد أميركي لسوريا على خلفية العمليات ضد «قسد»

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، أنّ الولايات المتحدة لوّحت بإعادة فرض العقوبات على سوريا بموجب ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، في حال أقدمت دمشق على توسيع عملياتها العسكرية ضد تشكيلات «قسد».

وذكرت الصحيفة أنّ الإدارة الأميركية أبلغت الجانب السوري أنّ أي هجوم أوسع نطاقًا قد يؤدي إلى استئناف العمل بالعقوبات، معتبرة أنّ التصعيد المحتمل يثير قلق واشنطن من تحوّل العمليات إلى حملة واسعة ضد مجموعات مدعومة أميركيًا.

وأضاف التقرير أنّ الولايات المتحدة تخشى أن يسهم أي هجوم جديد للجيش السوري على التشكيلات الكردية في زعزعة الاستقرار داخل سوريا، وتعميق الانقسام بين طرفين تصفهما واشنطن بأنهما من أبرز شركائها الأمنيين في الحرب على تنظيم «داعش».

وفي هذا السياق، كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق وقف الضربات على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر شرقي حلب، وذلك عقب قرار قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر الفرات في المحافظة.

المصدر: وول ستريت جورنال