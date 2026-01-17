“وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة تهدد سوريا بإعادة فرض العقوبات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة تهدد سوريا بعودة العقوبات في حال توسيع العمليات ضد تشكيلات “قسد”.

وجاء في تقرير للصحيفة: “هددت السلطات الأمريكية باستئناف العمل بالعقوبات بموجب ‘قانون قيصر’ ضد الحكومة السورية، في حال قامت دمشق بشن هجوم أكبر نطاقا”.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الولايات المتحدة قلقة من أن الهجوم الجديد للجيش السوري على التشكيلات الكردية قد يتحول إلى حملة أوسع نطاقا “ضد الميليشيات المدعومة أمريكيا، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين اثنين من أهم شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف الضربات على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر في ضوء قرار قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة حلب.

المصدر: وول ستريت جورنال (WSJ )