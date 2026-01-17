القوات الأوكرانية تنهار على جبهة غوليايْ پولِه وسط النقص في الأفراد

أفادت تقارير إعلامية نقلا عن الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، بتراجع خط الجبهة في عدد من القطاعات بالقرب بلدة غوليايْ پولِه في مقاطعة زابوروجيه، لصالح القوات الروسية.

وأرجع ماروتشكو، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، هذا التراجع إلى “نقص في الأفراد” لدى القوات الأوكرانية من أجل احتواء التقدم الروسي، مشيرا إلى أن الوضع التكتيكي للقوات الأوكرانية في تلك المنطقة “سيئ للغاية”.

وذكر الخبير العسكري الروسي أن سحب المقاتلين الأوكرانيين إلى خطوط الدفاع الثانية والثالثة، بالإضافة إلى ما وصفه بفرار بعض الجنود من مواقعهم من تلقاء أنفسهم، يسهم في تسهيل تقدم القوات الروسية.

وأشار إلى أن ذلك يمثل “بعض عناصر انهيار الجبهة” لدى الطرف الأوكراني، حيث لم يعد قادرا على السيطرة على وحداته المتناثرة التي تحاول النجاة بالفرار.

وكان ماروتشكو قد أبلغ الوكالة يوم الأربعاء أن ثغرات تشكلت في الدفاع الأوكراني قرب غوليايْ پولِه بسبب نقص القوى والوسائل في ذلك القطاع من الجبهة.

المصدر: وكالة تاس الروسية