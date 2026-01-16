وفد من المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم يزور وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي ويضع بين يديها مبادرة وطنية لتدريب الكادر التعليمي والتربوي

في إطار تعزيز التواصل والتعاون التربوي وتوطيد العلاقة مع وزارة التربية، زار وفد من المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم يرأسه رئيس الجمعية الدكتور حسين يوسف وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في مكتبها في الوزارة، حيث جرى التداول في الشؤون التربوية والتعليمية عامة وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم العملية التربوية ويعزز التكامل بين المؤسسات والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض واقع المؤسسة وموقعها وتقديم شرح حول مجمل أعمالها ومشاريعها وإنجازاتها وتجربتها التربوية، سيما التجربة التدريبية في “منصة مسارات” للتدريب من بُعد والتي تسعى المؤسسة إلى وضعها في خدمة المجتمع التربوي قريبًا من خلال مبادرة وطنية لتدريب الكادر التربوي والتعليمي في القطاعين الرسمي والخاص.

المصدر: بيان