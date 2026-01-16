الجمعة   
    لبنان

    بلدية النبطية تواصل تعزيز السلامة العامة في ظل العاصفة الأخيرة

      في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والعامة، ولا سيّما في ظلّ العاصفة التي ضربت لبنان، واصلت بلدية مدينة النبطية تنفيذ إجراءاتها الوقائية في مختلف أحياء المدينة.

      وفي هذا السياق، قامت فرق البلدية بإزالة شجرة متضرّرة قرب مبنى قصر العدل، بعدما تبيّن أنّها تشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والممتلكات، وذلك تفاديًا لأي أضرار محتملة نتيجة الرياح القوية.

      وتؤكّد بلدية النبطية استمرار جهوزيتها للتدخّل السريع ومعالجة أي مخاطر طارئة، داعيةً المواطنين إلى توخّي الحذر والإبلاغ عن أي حالات تهدّد السلامة العامة.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

