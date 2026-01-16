الرئيس نبيه بري يبرق لسماحة المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني معزياً بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني

أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لسماحة المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني معزياً بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني وجاء في نص البرقية :

بسم الله الرحمن الرحيم



(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )

صدق الله العلي العظيم .

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظكم المولى .

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الذي وسِعت رحمته كل شيء ، تلقينا نبأ وفاة شقيقكم العالم الرباني الجليل سماحة آية الله السيد هادي السيستاني رحمه الله .

إنني إذ أتقدم من سماحتكم ومن أسرتكم الجليلة ومن المراجع العظام والحوزات العلمية بأحر التعازي سائلاً المولى العزيز القدير للراحل الرحمة وأن يسكنه الفسيح من جنانه إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا .

وتفضلوا بقبول فائق التعزية رئيس مجلس النواب.

المصدر: بيان