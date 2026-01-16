الحكم بالسجن 5 سنوات على الرئيس السابق لكوريا الجنوبية

قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بفرض الأحكام العرفية بشكل تعسفي في البلاد، بحسب ما أوردته قناة “روسيا اليوم”.

وأصدرت محكمة سيول المركزية حكمها في أول قضية تتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ عدة أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن، في الثالث من ديسمبر 2024، تعليق الحكم المدني، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود، ما أثار احتجاجات واسعة وتحركًا برلمانيًا عاجلًا أدى إلى إلغاء القرار.

المصدر: الوكالة الوطنية لاعلام