الشيخ القطان: حركات المقاومة ستبقى في ضمير ووجدان كل الشرفاء

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” االشيخ الدكتور أحمد القطان، “أن حركات المقاومة ستبقى في ضمير ووجدان كل الشرفاء على مستوى العالم ولن تنتهي هذه الحركات طالما هناك اغتصاب لأرضنا ومقدساتنا في كل مكان يوجد فيه محتل”.

تحدث القطان في خلال محاضرة في ذكرى الإسراء والمعراج بعنوان ” حركات المقاومة يجب أن نحافظ عليها طالما الاحتلال يعتدي علينا”. وقال : “في ذكرى الاسراء والمعراج، يجب علينا ان نجدد العهد والوعد في مواجهة الظالم والظالمين وأن نبقى مع الحق ندور معه كيفما دار، وان نبقى مع المستضعفين الذين ظلموا من هذا العدوومع قضيتنا الاساس، ان تبقى البوصله عندنا فلسطين”.

وأسف القطان لسماع تصريحات من البعض لا تخدم هذا البلد ولا تخدم العيش المشترك ولا قضايانا”، سائلا : “هل نستطيع ان نحافظ على لبنان وعلى الوحدة الوطنية، ونحن نسمع فريقا من اللبنانيين يستجدي العدو لزيادة العقوبات على بلدنا ولا يريد اعادة الاعمار ويتماهى بخطاباته مع أعداء لبنان؟

ورأى ان “العقلانية تكون بخطاب جامع يدعو الى وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم”، مشددا على “الضغط على اسرائيل والمطالبة بوقف الإعتداءات اليومية على بلدنا”.

بدوره ، الشيخ جمال الرفيع عضو الهيئة القيادية في الجمعية ، أكد “أن القمة في الأخلاق أن نضرب على يد الظالم أينما حل وإرتحل، وكيف إذا كان الظالم من اغتصب أرضنا في بيت المقدس؟

