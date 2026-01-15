انقطاع التيار الكهربائي عن النبطية مستمر وفقيه وجابر ناشدا المسؤولين ايلاء الأزمة الاهتمام اللازم

يستمر انقطاع الكهرباء على مدنية النبطية منذ سبعة ايام، والمنطقة تغرق في عتمة عشوائية، حيث تعتبر محطة الكهرباء عند دوار كفررمان – النبطية ، التي تشكّل عصب التغذية الكهربائية للمنطقة، شبه خارجة عن الخدمة نتيجة تراكم الأعطال والمشاكل المزمنة.

وللمناسبة، سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه :”اين الحكومة والوزارة المختصة والمسؤولين المعنيين من المعاناة التي يعيشها قسم من ابناء الجنوب، جراء الانقطاع العشوائي للتيار الكهربائي؟”، وقال:” مع الاسف الشديد ان هذه الحكومة وفي بيان تشكيلها اطلقت وعودا براقة بمعالجة ملف الكهرباء من حيث زيادة التغذية بساعات قياسية وترددت عبارة ال24/24 التي كنا نسمعها على مر من تولى هذا الملف ، ولكن ها هي تمر السنوات ولا نرى سوى هذا الشعار ولا تطبيق ولا اثر له وكل وزير يتولى مهام وزارة الطاقة يلعن من سبقه ويعلن بالتالي نفسه منقذا، ولكن الواقع الكهربائي والذي هو اساس كل شيء على مستوى الاستعمال المنزلي ، والمصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية وحتى التعليمية على والطبية كلها تتأثر بهذا الانقطاع وتعاني وتتراكم فواتيرها الاضافية”.

تابع:”للاسف نقول مجددا ان محطة النبطية التي تغذي المنطقة، باتت محولاتها ومنشآتها قديمة بالاضافة الى خطوط توزيع قديمة ايضا، ثم يأتي موال التغذية ومجيء باخرة الفيول وتوقفها في عرض البحر والامواج والامطار باتت سيمفونية قديمة متجددة “.

وقال: “من الواضح، ان مؤسسة كهرباء لبنان تعمل لمصلحة اصحاب المولدات الكهربائية وهم مافيا حقيقية نشأت الى جانب الدولة، واليوم هم يهددون الدولة بالتحكم بالاسعار وباطفاء مولداتهم، وبذلك بات لدينا دولة الى جانب الدولة او مجموعة مستثمرين منتفعين من الازمة، وهذا الامر يمتد ايضا الى المياه والعديد من الخدمات والتي هي بالاصل من مسؤولية الدولة”.

ختم:”نحن في الجنوب ، خرجنا من حرب مدمرة وهناك عشرات الاف النازحين ومعظمهم لا يملك اصلا بدل اجرة مساكن الايواء وهم يعانون الامرين في ترتيب وتدبير امورهم، والدولة متقاعسة في هذا الموضوع ولا تقوم بواجبها ، على الاقل بنصف ما هو مطلوب ، ومن هنا نرفع الصوت لان تولي الدولة والحكومة هذا الملف العناية اللازمة ولا نتذرع بالظروف المحيطة بنا”.

بدروه قال رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد جابر: “منذ ما يقارب الأسبوع تعيش مدينة النبطية وبلداتها وقراها كافة حالة انقطاعٍ شبه تام للتيار الكهربائي في مشهدٍ بات مألوفًا حدّ القهر وكأن هذه المدينة وهذه المنطقة اعتادت أن تكون آخر ما يُلتفت إليه وأول ما يُهمَل”.

واشار الى ان “النبطية ومنطقتها صمدت ووقفت ودفعت أثمانًا باهظة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2024 ، من تدميرٍ وشهداء وخسائر اقتصادية جسيمة تُكافأ اليوم بمزيد من الإهمال لا تعويضات حقيقية لا إعمار جدي ولا حتى إعفاءات ضريبية عادلة فيما أُعفيت مناطق أخرى لم تطأها آلة الحرب أصلًا. كتجار وكأصحاب مؤسسات وكأهالي نسأل: كيف يمكن لمدينةٍ تجارية أن تعمل بلا كهرباء؟ كيف تُحفظ بضائع وكيف تُدار محال وكيف يُصان لقمة عيش الناس في ظل هذا الانقطاع العشوائي والمبررات المتكررة التي لم تعد تُقنع أحدًا؟ “.

تابع:”نُقدّر جهود بلدية النبطية التي لم تتوانَ يومًا عن المتابعة والتواصل مع شركة كهرباء لبنان، لكن الحقيقة المُرّة أن الأعطال تتكرر والمحولات تُرقّع بدل أن تُستبدل ، والآليات متهالكة فيما الحلول الجذرية غائبة. مرة العاصفة هي السبب ومرة توقف معملي دير عمار والزهراني لعدم توافر الفيول وكأن مدينة النبطية لم تعد تحتمل سوى سماع الأعذار. إننا باسم الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار نطلق هذه الصرخة لا للمزايدة بل دفاعًا عن كرامة مدينة وأهلها ، وعن حقّهم بالكهرباء كأبسط حقوق المواطنة لا كمنّة ولا كخدمة موسمية”.

واشار ان” هذه المنطقة لا تطلب المستحيل بل تطلب العدالة والمساواة والحدّ الأدنى من الاهتمام. فكفى تحميل الناس أعباء التقصير وكفى ترك مدينة بأكملها في العتمة، وكأن صمودها أصبح ذريعة لإهمالها. هذه صرخة وجع… نأمل أن تصل قبل أن يُطفأ ما تبقى من صبر الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام