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بالفيديو | سرايا القدس: تدمير آلية عسكرية صهيونية وقصف مواقع العدو في خانيونس ونتساريم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها دمّرت آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي كانت متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، وذلك إثر تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار جرى زرعها مسبقًا.

وأفادت السرايا أنها، وبالتعاون مع كتائب القسام، استهدفت بوابل من قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة عند مفترق مرتجى، إضافة إلى التحشّدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة معن جنوب خانيونس.

كما أكدت أنها قصفت يوم أمس السبت بقذائف الهاون النظامي من عيار 60 تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط شارع 5 شمال مدينة خانيونس، مشيرة إلى أن القصف حقق إصابات مباشرة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد مصوّرة لعمليات استهداف نفّذها مقاتلوها بصواريخ من طراز (107)، استهدفت خلالها خطوط الإمداد ومواقع تموضع الجنود الإسرائيليين في محور نتساريم، إضافة إلى توثيق عمليات السيطرة على طائرات مُسيّرة تابعة للعدو.

كتائب القسام تستهدف جرافة من نوع “D9” وتواصل قصف تحشّدات الاحتلال في خانيونس

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنها استهدفت برج جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك في منطقة “الشهلات” في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

كما أفادت الكتائب أنها قصفت تحشّدات قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود والآليات المتوغلة.

ومساء اليوم، أعلنت القسام أنها بالاشتراك مع سرايا القدس، استهدفت تجمعين لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتَي “الأوروبي” و”قيزان النجار” جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

المصدر: الاعلام العسكري