بلدية القماطية تدعو إلى جلسة تشاورية حول أنشطة الحدّ من مخاطر الكوارث

أعلنت بلدية القماطية عن عقد جلسة تشاورية بالتعاون مع فريق الصليب الأحمر، وذلك في إطار أنشطة الحدّ من مخاطر الكوارث وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وحدّدت البلدية موعد الجلسة يوم الاثنين الواقع في 19 كانون الثاني 2026، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في مركز البلدية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم واقع المنظمات الفاعلة والخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي، والتعرّف على آراء الأفراد من مختلف فئات المجتمع حول التحديات والاحتياجات القائمة، وضمان تمثيل متنوّع وشامل لوجهات النظر، بما يساهم في تحسين التخطيط والاستجابة المجتمعية.

ودعت البلدية جميع المعنيين والفاعلين الاجتماعيين وأفراد المجتمع المحلي، ولا سيّما الشباب، إلى المشاركة الفاعلة في هذه الجلسة، نظرًا لأهميتها في دعم العمل المشترك وتعزيز صمود المجتمع.

المصدر: جمعية العمل البلدي