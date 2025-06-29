فلسطين المحتلة

84 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

كشف أول مسح مستقل أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ نحو 84 ألفاً، منذ اندلاع العدوان الصهيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع يناير/كانون الثاني 2025، في إطار حرب إبادة شاملة استهدفت السكان في القطاع.

وأفادت الدراسة، التي نُشرت على موقع «medRxiv» للعلوم الصحية الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف الشهداء كانوا من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، وأطفال، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

ومنذ بداية العدوان، كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هي المؤسسة الرئيسية التي تحصي الوفيات في المنطقة، حيث كانت تنشر بانتظام قوائم مفصلة للأشخاص الذين استشهدوا.

وأفادت أحدث الإحصاءات، في 25 حزيران، عن وقوع 56 ألفاً و200 شهيد. ومع ذلك، شكك البعض في موثوقية أرقام الوزارة والدراسات التي تستند إليها، خاصة مع تطور العدوان وتضرر المراكز الطبية التي تعتمد عليها الوزارة في الحصول على بيانات الوفيات.

ولإجراء مسح مستقل للوفيات، عمل الباحثون مع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية غير الربحي في رام الله، لمسح عشوائي للأسر المختارة التي تمثل السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشمل ذلك الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة وخيام. ولم يتمكن فريق المسح من دخول شمال غزة أو مدينة غزة أو رفح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، لكن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق نزحوا إلى المناطق التي شملها المسح.

وعلى مدار أسبوع، بدءاً من 30 كانون الأول 2024، زار فريق المسح ألفي أسرة وأجرى مقابلات مع البالغين. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، الذين تم منحهم حق إخفاء هوياتهم، أن يذكروا عدد الأفراد في أسرهم في 6 تشرين الأول 2023، وأي أطفال ولدوا منذ ذلك الحين، ثم الإبلاغ عن مصير جميع أفراد الأسرة الآن وما إذا كانوا على قيد الحياة أو أمواتاً أو مفقودين.

وبالنسبة لأولئك الذين استشهدوا، طُلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد ما إذا كانوا قد استشهدوا لأسباب عنيفة أو غير عنيفة.

ووفقاً لباتريك بول، الإحصائي ومدير الأبحاث في منظمة «مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» غير الربحية في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، فإنه من غير العادي أن يتمكن الفريق من إجراء مثل هذا المسح المفصل وسط حرب إبادة.

ويقدّر الباحثون أنه في الأشهر الـ15 التي سبقت الخامس من كانون الثاني الماضي، كان هناك ما يقرب من 75 ألفاً و200 حالة وفاة عنيفة في غزة. كما توفي 8540 شخصاً لأسباب غير عنيفة نتيجة للحرب.

المصدر: مواقع