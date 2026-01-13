منخفض جوي شديد يضرب لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج ابتداءً من 1000 متر وأضرار في عكّار والبترون وصيدا

يتأثر لبنان بمنخفض جوي شديد الفعالية، مصحوب برياح قطبية وأمطار غزيرة، ويترافق مع تساقط للثلوج بدءًا من ارتفاع 1000 متر، على أن يشتد تأثيره حتى ظهر يوم الأربعاء قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيًا.

وتتراوح درجات الحرارة بين 8 و14 درجة مئوية على الساحل، وبين صفر و10 درجات في البقاع، وبين 2 و8 درجات على ارتفاع 1000 متر. كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وتكون قوية خصوصًا في المناطق الشمالية والجبلية، مع سرعة تتراوح بين 30 و75 كيلومترًا في الساعة.

وفي عكّار، غمرت مياه النهر الكبير منتصف ليل أمس الأراضي الزراعية وعددًا من المنازل في بلدات السماقية والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكّار، بعدما ارتفع منسوب النهر بشكل ملحوظ نتيجة العاصفة والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وفي هذا السياق، ناشد الأهالي الوزارات والجهات المعنية العمل على معالجة الأسباب الجذرية للفيضانات، عبر تنفيذ حلول دائمة، أبرزها إنشاء سواتر ترابية من الجانب اللبناني للنهر الكبير، بما يساهم في حماية البلدات والأراضي الزراعية من خطر الغمر المتكرر.

إلى ذلك، تساقطت الثلوج على المرتفعات في أعالي جرود عكّار، فيما أعلنت البلديات، بالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول، رفع الجهوزية التامة والاستعداد للتدخل عند الحاجة، تحسبًا لأي طارئ قد تفرضه الظروف المناخية.

وفي السياق ذاته، أدت غزارة الأمطار إلى انهيار كبير في جبل بساتين العصي، ناحية قرية بشتودار في أعالي قضاء البترون.

تساقط الثلوج على المرتفعات البقاعية وتحذير من تشكّل الجليد مساءً

بدأت الثلوج بالتساقط على المناطق البقاعية في لبنان ابتداءً من ارتفاع 1200 متر وما فوق، وسط أجواء شديدة البرودة، حيث تشهد القرى والبلدات المرتفعة تشكّل غطاء ثلجي تدريجي.

ولا تزال الطرقات سالكة أمام حركة السيارات في الوقت الراهن، إلا أنّ الجهات المعنية حذّرت من خطر تشكّل الجليد خلال ساعات المساء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما قد يزيد من صعوبة التنقّل ويستوجب توخّي الحذر الشديد من قبل المواطنين.

موجة برد ورياح قوية تضرب القرى الساحلية صباحًا

ضربت القرى الساحلية والخط البحري صباح اليوم موجة من تساقط حبات البرد، استمرت نحو نصف ساعة، ترافقت مع رياح قوية.

وغمرت حبات البرد الشوارع والأزقة، ما دفع السائقين إلى القيادة ببطء والتخفيف من السرعة خشية الانزلاق. كما انتشر البياض على الأسطح والشرفات والحدائق وزوايا المنازل، في مشهد لافت ونادر في هذه المناطق.

وتتعرض القرى الساحلية في الوقت نفسه لموجة رياح قوية، تترافق مع هطول أمطار غزيرة وحالات برق ورعد.

العاصفة توقف الملاحة والصيد في مرفأ صيدا وتخلّف أضرارًا مادية

أدّت العاصفة التي تضرب لبنان إلى توقّف حركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدا وميناء الصيادين، حيث لزم الصيادون منازلهم بعد أن أحكموا ربط مراكبهم وشباكهم عند رصيف الميناء، في ظل توقّعات بارتفاع أمواج البحر إلى أربعة أمتار.

وفي هذا السياق، ظهر شاروق بحري قبالة شاطئ صيدا، في دلالة على اشتداد العاصفة، فيما غمرت مياه البحر باحة القلعة البحرية، وتساقطت الأمطار بغزارة مصحوبة بزخّات من البرد، ما أدّى إلى تشكّل السيول على جوانب الطرقات، وسط تدنٍ ملحوظ في درجات الحرارة. كما آثرت بعض المدارس الخاصة في المدينة إقفال أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت العاصفة قد تسبّبت، في وقت سابق، بأضرار في مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية، حيث تحطّم عدد من المقاعد الإسمنتية، وتغطّت أجزاء من الممشى بالأتربة والحجارة والنفايات التي قذفتها أمواج البحر، قبل أن تباشر فرق طوارئ بلدية صيدا أعمال رفع الأضرار وتنظيف المكان.

انهيارات تربة وحجارة في الضنية بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت منطقة الضنية انهيارات للتربة والحجارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم، ما تسبب في إغلاق جزئي للطرق وتعطيل حركة المرور في بعض البلدات.

ففي بلدة حقل العزيمة أدى انهيار التربة والحجارة إلى قطع الطريق الرئيسي جزئيًا أمام السيارات، قبل أن تقوم ورشة تابعة لاتحاد بلديات الضنية بإزالة الركام وإعادة فتح الطريق مجددًا.

وفي بلدة بخعون، قامت ورش البلدية بإزالة ركام انهيارين وقعا نتيجة الأمطار الغزيرة، فيما تولت لجنة الطوارئ في بلدة سير إزالة الردم عن بعض الطرقات التي أُقفلت بسبب انهيار التربة.

بالفيديو | تساقط الثلوج في النبطية جنوبي لبنان

من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على منصة «إكس»، بأنه نظرًا للأحوال الجوية العاصفة المتوقّع اشتدادها لاحقًا، يُطلب من السائقين عدم سلوك الطرق الجبلية قبل الاستفسار عن حالتها، حرصًا على السلامة العامة.

وأعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا – الأرز، كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، الهرمل – سير الضنية، معاصر الشوف – كفريا، تنورين الفوقا – حدث الجبة، تنورين الفوقا – اللقلوق، شبعا – عين عطا.

كما أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث بسقوط قتيلين وسبعة جرحى في سبعة حوادث سير، جرى التحقيق فيها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إلى ذلك، أعلنت «أوجيرو» عن عطل طرأ على سنترال الحيصة، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، مشيرةً إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام