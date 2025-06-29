فلسطين المحتلة

الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته على الضفة الغربية

يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيد اعتداءاته على الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق متفرقة اقتحامات وتفجيرات، أبرزها في مخيم جنين حيث فجّر جيش الاحتلال منزلاً وسط تصاعد الدخان وأصوات الانفجارات. وذكرت بلدية جنين أن أكثر من 600 منزل دُمّر كليًا في المخيم منذ بداية العام.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين من قرية تل وقوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على منازل قرية بورين. وقد هاجم مستوطنون منزل عائلة صوفان ونصبوا خيمة أمامه في محاولة لترهيب الأهالي.

أما في طولكرم ونور شمس، فتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا وتنفذ عمليات هدم ضمن خطة تستهدف 106 مبانٍ. وتشهد مناطق أخرى اقتحامات شبه يومية، تشمل بلدات في رام الله، الخليل، طوباس، وقلقيلية.

وفي شرق الضفة، اضطرّت ست عائلات من خِربة سمرا للنزوح بسبب اعتداءات المستوطنين، في ظل محاولات مستمرة لفرض وقائع استيطانية جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر: مواقع