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العدو الاسرائيلي شن حملة اقتحامات واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي مساء السبت حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وكفر مالك”، وتابعت “في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عنبتا وبلعا شرق المدينة، وعتيل ودير الغصون شمالًا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المباني، واعتلى الجنود أسطحها، فيما أوقفوا المركبات ودققوا في هويات الركاب”، واضافت “كما نصبت القوات حواجز طيارة في محيط دواري السفير وشويكة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة”.

ولفتت المصادر الى انه “في جنوب الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوّار جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين، دون وقوع إصابات”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام