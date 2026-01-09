حماس تحذر من انهيار وقف إطلاق النار بسبب اعتداءات الاحتلال



أفادت مصادر فلسطينية، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أبلغت الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار احتجاجها الشديد على استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لبنود التهدئة.

وأوضحت المصادر لقناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الجمعة، أن الحركة أكدت للوسطاء أن الاغتيالات التي يرتكبها الاحتلال بذريعة مبررات كاذبة تعرض الاتفاق للانهيار.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين أول/ أكتوبر 2025 ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق.

وأضاف أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال 90 يومًا، 1193 خرقاً للاتفاق، منها 384 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 484 مواطناً، وإصابة 1206 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال نفّذتها قوات الاحتلال.