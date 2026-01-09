“الوطني الحر”: نؤيد كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان

أيّد “التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له الجمعة، “كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان”.

واعتبر التيار أن “ما أُعلن عنه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان، ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار الرئيس العماد ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي”.

ودعا التيار “الحاكم مجددًا إلى استكماله، وهو لا يفهم حتى الآن ما يبرّر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق “ألفاريز ومارسال” لإنهاء التدقيق”، مذكّرًا “بمطالبات التيار المتكرّرة وسؤاله الموجّه إلى الحكومة والحاكم بهذا الخصوص”.

وأكد التيار أن “الأداء المبني على الملاحقة القضائية والمحاسبة من شأنه أن يعزّز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، ويدعم فرص الإصلاح المالي والنهوض الاقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام