توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 اليوم

يوقّع تحالف “توتال” و”قطر للطاقة” و”إيني” الإيطالية اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان، عند الحادية عشرة إلا ربعًا من قبل ظهر اليوم الجمعة، في السراي الحكومي.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “الديار” اللبنانية أن “يحاول لبنان تحويل ملف النفط والغاز إلى قطاع حيوي يدرّ عليه الموارد المالية، في حال جرى اكتشاف أول بئر للغاز في أحد بلوكاته في المنطقة الاقتصادية التابعة له، ليلحق بركب الدول المصدّرة للنفط في العالم. ولهذا يقوم منذ سنوات بدورات تراخيص لتلزيم بلوكاته البحرية، وحتى الآن لم يحصل سوى على عروض من قبل كونسورتيوم الشركات نفسه، المكوّن من توتال إنرجي، وإيني، وقطر إنرجي، الأمر الذي يثير التساؤلات حول بعض الضغوطات التي يمارسها عليه هذا التحالف الدولي، لكيلا يوقّع مع سواه”.

واعتبرت الصحيفة أن “التوقيع الذي سيجري اليوم في السراي الحكومي هو خطوة مكمّلة لهذا الملف، علّه يصل إلى خاتمة سعيدة، كما تُشكّل بداية صفحة جديدة لقطاع النفط في لبنان”، ولفتت إلى أن “هذا العقد، الذي كان يُفترض أن يتم توقيعه خلال الصيف الماضي، يأتي ضمن دورة التراخيص الثانية التي تناولها قانون تمديد المهل، وليس الثالثة التي أُقفلت في 28 تشرين الثاني الفائت. على أن هذا العقد يمتدّ لمدة ثلاث سنوات، يتخلّلها جمع بيانات جيولوجية متقدّمة تُستخدم لتقييم مدى وجود احتياطات نفطية أو غازية قابلة للاستغلال، ومن ثم يُقرّر التحالف ما إذا كان سيباشر حفر بئر استكشافية في البلوك 8 أم لا”.

المصدر: الصحف اللبنانية