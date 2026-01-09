الجمعة   
    عربي وإقليمي

    بن فرحان يبحث المستجدات السورية مع الشيباني

      ناقش وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة بشأنها.

      وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري أسعد الشيباني”.

      وأضافت: “جرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها”.

      هذا وذكرت الرئاسة السورية مساء الخميس أن الرئيس أحمد الشرع بحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار.

      وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على الثوابت الوطنية السورية، وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين، وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

      كما أوضحت الحكومة السورية أن الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من مكونات الشعب السوري والدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن لا كطرف منفصل أو حالة استثنائية.

      المصدر: وكالة الانباء السعودية (واس) + روسيا اليوم

