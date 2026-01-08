الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 19:11
    تقارير مصورة

    زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي لمرقد سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله

    عراقجي في ثالث محطات زيارته إلى العاصمة بيروت

    المصدر: موقع المنار

