الرئيس بري عرض الاوضاع مع مخزومي وسفير بنغلاديش



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية.

واعرب النائب مخزومي عن” دعمه وتأييده للبيان الصادر عن قيادة الجيش”.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير بنغلاديش الجديد في لبنان اللواء محمد جبير صالحين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

الرئيس بري استقبل أيضاً عضو لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام