الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 16:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري عرض الاوضاع مع مخزومي وسفير بنغلاديش


      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية.
      واعرب النائب مخزومي عن” دعمه وتأييده للبيان الصادر عن قيادة الجيش”.

      وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير بنغلاديش الجديد في لبنان اللواء محمد جبير صالحين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

      الرئيس بري استقبل أيضاً عضو لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة .

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة وهنأ الحلبوسي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

      بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة وهنأ الحلبوسي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

      الرئيس بري يلتقي وفد قيادة قوى الأمن الداخلي في عين التينة

      الرئيس بري يلتقي وفد قيادة قوى الأمن الداخلي في عين التينة

      الرئيس بري استقبل وزير البترول المصري واللواء عبد الله مع وفد من ضباط قوى الأمن الداخلي

      الرئيس بري استقبل وزير البترول المصري واللواء عبد الله مع وفد من ضباط قوى الأمن الداخلي