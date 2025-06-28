دولي

تراجع شعبية ترامب وغالبية الأمريكيين يرون بلادهم على مسار خاطئ وفق أحدث استطلاع

أظهرت نتائج استطلاع رأي نُشرت الجمعة تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها، فيما يرى غالبية الناخبين أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته كلية إيمرسون، بأن 45% من المشاركين أبدوا تأييدهم لأداء ترامب، مقابل 46% أعربوا عن عدم رضاهم، في حين قال نحو 9% إنهم محايدون أو لا رأي لهم.

وتُظهر الأرقام تراجع نسبة التأييد منذ بداية العام، حيث حصل ترامب في استطلاع يناير على تأييد بنسبة 49% مقابل 41% من غير الراضين. وفي أبريل، تعادلت نسب المؤيدين والرافضين عند 45%.

كما بين الاستطلاع الأخير أن 53% من المستطلعين يعتقدون أن البلاد تسير في المسار الخاطئ، مقابل 48% يرون أن الولايات المتحدة تتجه في الاتجاه الصحيح.

ورغم بعد الانتخابات النصفية أكثر من عام، تعكس النتائج تحديات كبيرة تواجه ترامب والحزب الجمهوري لاستعادة ثقة الناخبين، لا سيما في ظل تقليدية ردود الفعل السلبية ضد الحزب الحاكم خلال هذه الانتخابات.

وفي ما يتعلق بانتخابات الكونغرس، أظهر الاستطلاع تقدمًا طفيفًا للديمقراطيين بنسبة تأييد 43% مقابل 40% للجمهوريين، بينما لم يحسم 18% أمرهم بعد.

وفي هذا السياق، قال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمركز استطلاعات كلية إيمرسون، في بيان صحافي: “مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يتمتع الديمقراطيون بأفضلية طفيفة على الجمهوريين، إذ يفضل 37% من المستقلين المرشح الديمقراطي مقابل 27% للجمهوري، غير أن 36% من المستقلين لا يزالون مترددين، ما يشير إلى احتمال تغير المشهد لاحقًا”.

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات المقبلة، بينما يمتلك الديمقراطيون فرصة أقوى لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

أُجري الاستطلاع يومي 24 و25 يونيو الجاري، وشمل عينة من ألف ناخب مسجل، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية.

المصدر: مواقع