الاعتداءات الإسرائيلية تواكب الاجتماع الـ 16 للميكانيزم عشية جلسة حكومية حول حصرية السلاح

أغار الطيرانُ المسيرُ المعادي بصاروخينِ على سيارةٍ على طريق جويا – وادي جيلو في جنوب لبنان، وذكرت وزراةُ الصحة أن الغارةَ أسفرت عن ارتقاء شهيد.

وتأتي هذه الاعتداءاتُ بالتزامن مع اجتماع لجنة الميكانيزم في رأس الناقورة والذي اقتصر على التشكيلة الأساسية للجنة العسكرية المؤلفةِ من ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش العدو وضباط امريكيين وفرنسيين الى جانب قائد قوات اليونيفيل.

كما يأتي الاجتماعُ السادسَ عشرَ للميكانيزم عشيةَ جلسةٍ حكوميةٍ في قصر بعبدا حيثُ يعرضُ الجيشُ تقريرَه حولَ حصريةِ السلاح.

