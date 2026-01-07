الجيش اللبناني يعلن توقيف شخصين لارتكابهما أعمالا جرمية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها مساء الأربعاء، توقيف شخص خلال عمليات دهم في عرسال والهرمل، وآخر في التبانة شمالًا لإطلاقه النار على مواطن.

وقال البيان إنه “في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل، وأوقفت المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد مخدّرة وأعتدة عسكرية”.

وتابع البيان “كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5/1/2026، ما أدّى إلى مقتله، وذلك نتيجة خلافات سابقة”.

وأضاف البيان “سُلّمت المضبوطات وبُوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام