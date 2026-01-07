بلدية صيدا تنفذ حملة تنظيف في محيط مرفأ الصيادين والقلعة البحرية

نفذت بلدية صيدا، بالتعاون مع شركة IBC، ومن خلال لجنة البيئة في بلدية صيدا، حملة تنظيف في محيط مرفأ الصيادين والقلعة البحرية، حيث جرى توزيع مستوعبات نفايات في المكان بالتعاون مع شركة NTCC.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة عمل لجنة البيئة الهادفة إلى تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نظافة الواجهة البحرية والمرافق الحيوية في المدينة، على أن تُستكمل أعمال التنظيف لاستكمال تغطية كامل الموقع، وقد تواجد أعضاء لجنة البيئة ميدانيًا لمتابعة سير الأعمال والإشراف عليها.

كما توجّهت البلدية بالشكر إلى صيادي المرفأ على تعاونهم الدائم وحرصهم على نظافة هذا المرفق الحيوي، وتشكر جميع الزوار والأهالي على وعيهم ومشاركتهم في الحفاظ على نظافة المكان.

واهابت بلدية صيدا بالجميع الاستمرار في هذا السلوك الحضاري، لأن نظافة المرفأ والقلعة مسؤولية مشتركة تعكس صورة المدينة، وتحافظ على بيئتها وتراثها وجمال واجهتها البحرية.

المصدر: جمعية العمل البلدي