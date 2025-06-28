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زيلينسكي يرغب في الحفاظ على دعم بولندا رغم توتر مع رئيسها القومي الجديد

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن “من الأهمية بمكان” الحفاظ على دعم بولندا، البلد المجاور والداعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وذلك قبل أسابيع من تولي رئيس قومي الحكم، سبق أن أدلى بتصريحات انتقد فيها كييف.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع الرئيس البولندي المنتهية ولايته أندريه دودا إن “بولندا قدمت دعمًا كبيرًا لأوكرانيا على صعيد الدفاع” و”داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف زيلينسكي أمام الصحافيين: “من الأهمية بمكان أن نحافظ على طبيعة هذه العلاقات وهذا الدعم”، مع إجراء “حوار محترم” بين البلدين، مؤكدًا أن كييف “ستبذل ما في وسعها لتعزيز” العلاقات بينها وبين وارسو.

وخلال حملته، أعلن الرئيس البولندي القومي المقبل كارول نافروكي، بعد فوزه في انتخابات حزيران/يونيو الرئاسية، أنه يريد تقليص المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين.

وقد استقبلت بولندا أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في شباط/فبراير 2022. لكن شعورًا مناهضًا للأوكرانيين يتنامى تدريجيًا داخل قسم من المجتمع، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته خلال الحملة الانتخابية.

وحظي نافروكي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووجه أيضًا انتقادات متكررة لسعي أوكرانيا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فضلاً عن اتهامه فولوديمير زيلينسكي بـ”الوقاحة”.

وكان نافروكي، الذي سيتسلم منصبه رسميًا في السادس من آب/أغسطس، مديرًا لمعهد الذاكرة الوطنية في بولندا. وسبق أن مارس ضغوطًا على أوكرانيا للسماح بمواراة آلاف البولنديين الذين قتلوا في مجازر شهدتها منطقة فولينيا بين عامي 1942 و1944. ولا يزال هذا الملف يثير توترًا بين وارسو وكييف.

من جهته، أعرب الرئيس البولندي المنتهية ولايته، السبت، عن “ثقته” بأن خلفه “سيقيم أفضل علاقات ممكنة” بين البلدين الجارين، رغم انتقاداته السابقة لأوكرانيا.

وقال أندريه دودا: “من خلف مكتب الرئيس، يبدو العالم مختلفًا عما يراه المرء من موقع المرشح”، معتبراً أن تبديل نافروكي لخطابه حيال المسؤولين واللاجئين الأوكرانيين هو أمر ممكن.

المصدر: أ.ف.ب.