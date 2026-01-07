شهيد وجريح في غارة للعدو الصهيوني على سيارة في بلدة جويا قضاء صور

أغار الطيران المسيرّ المعادي بصاروخين، على سيارة على طريق جويا – وادي جيلو في جنوب لبنان، وذكر شهود عيان أن فرق الاسعاف نقلت إصابة من مكان الغارة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وزارة الصحة اللبنانية اعلنت عن ارتقاء شهيد وجريح في غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة جويا قضاء صور.

وتأتي هذه الاعتداءات المتواصلة على الأملاك والارواح بالتزامن مع جلسة الميكانيزم في رأس الناقورة والذي اقتصر على التشكيلة الاساسية للجنة العسكرية المؤلفة من ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش العدو وضباط امريكيين وفرنسيين الى جانب قائد قوات اليونيفيل.

المصدر: قناة المنار