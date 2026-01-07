بهية الحريري تفقدت أضرار الغارة الإسرائيلية في المدينة الصناعية في سينيق : لن تثني اللبنانيين عن متابعة حياتهم بإرادة وصمود

تفقدت السيدة بهية الحريري أضرار العدوان الإسرائيلي على المدينة الصناعية في منطقة سينيق جنوب صيدا ، بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.

ورافق الحريري مستشاراها أمين الحريري والمهندس مازن صباغ والدكتور أسامة الأرناؤوط، حيث جالت برفقتهم في أرجاء موقع الغارة الإسرائيلية مطلعة عن قرب على حجم الدمار والأضرار الجسيمة في المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية. كما استمعت من أصحابها الى ما لحق بهم من ضياع لجنى العمر وضرب لمصالحهم التي يعتمدون عليها في تأمين قوت يومهم ، وحاجتهم بالتالي الى خطة عاجلة لإغاثتهم ومن ثم التعويض عليهم .

وقالت الحريري في ختام الجولة ” من الطبيعي أن نكون هنا الى جانب أهلنا وأخوتنا وأبنائنا في المدينة الصناعية، متضامنين معهم في مواجهة هذه الكارثة التي اصابتهم. وطبعاً نحن نستنكر وندين هذا العدوان الذي استهدف مرفقاً اقتصادياً حيوياً أساسياً يشكل مورد رزق ومعيشة لمئات العائلات ، ونحن نرى فيه استهدافاً لإرادة الحياة لدى الجنوبيين والتي تشكل القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية أحد اهم وجوهها “.

وأضافت: ” إن هذا العدوان على المدينة الصناعية وكل الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتنقلة في أكثر من منطقة لبنانية لن تثني اللبنانيين عن متابعة حياتهم بتضامنهم وبإرادة واصرار أكبر على الصمود وإعادة البناء ملتفين حول دولتهم ومؤسساتها الشرعية مرجعاً وحيداً لهم في كل شؤونهم .

واننا اذ نجدد تضامننا مع أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية المتضررة ، ندعو مؤسسات الدولة المعنية للمسارعة لعملية رفع الأنقاض أولاً ومن ثم البدء بتحضير ملف مسح الأضرار تمهيداً للتعويض عليهم في أسرع ليتمكنوا من إعادة فتح وتشغيل مصالحهم” .

الحريري تابعت موضوع رفع الأنقاض وتحضير ملف مسح الأضرار خلال اتصالات أجرتها مع رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر ورئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني المهندس مصطفى حجازي. كما تواصلت الحريري بهذا الخصوص مع كل من رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب ورئيس مصلحة كهرباء لبنان الجنوبي المهندس سامر عبد الله .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام