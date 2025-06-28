تقارير مصورة

تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان يخلّف شهيداً وجرحى

واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المتكررة في المنطقة الحدودية وجنوب لبنان، حيث شهدت الساعات الأخيرة هجومًا جديدًا استهدف سيارة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في بلدة كونين الجنوبية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وارتقاء شهيد.

وأفاد مراسل “المنار” بأن الصاروخ الثاني أصاب السيارة بشكل مباشر بالقرب من منزل، ما أدى إلى تدهورها باتجاه أحد الحقول المجاورة. وكانت الغارة الأولى قد استهدفت الطريق العام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين، حيث أُطلق صاروخ محمّلًا بالشظايا باتجاه سيارة، ما تسبب في إصابة مدني داخل محل مجاور لموقع الغارة.

وأوضح المراسل أن الشهيد، وهو مواطن كان متجهًا من بنت جبيل إلى كونين، كان يحمل احتياجات لأحد المضائف التي تُقام يوميًا خلال ذكرى عاشوراء، وكان يتبرع لصالح هذا المضيف.

وفي تصريحات لأحد الجرحى، قال إنه شعر بضغط وصوت بعيد، مؤكدًا أن “مهما فعل العدو، لن يهز إرادتنا”.

وشهدت منطقة جنوب لبنان سلسلة من الاعتداءات، حيث ألقت طائرات الاحتلال قنبلة صوتية بالقرب من منطقة هورا في بلدة كفركلا صباح اليوم، فيما شنت طائرات مسيرة مسلحة غارة على بلدة شقرا مساء أمس، مما أدى إلى إصابة عدة مدنيين.

وسجلت مصادر لبنانية أكثر من 3,700 اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، أسفرت عن استشهاد 191 مواطنًا وإصابة أكثر من 420 آخرين بجروح متفاوتة.

ويعكس هذا التصعيد المتواصل استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المناطق اللبنانية، وسط مطالب محلية بوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين.

المصدر: موقع المنار