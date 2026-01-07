وزير الداخلية يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم حركة الشاحنات ومنع توقفها على الطرقات الدولية

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا جديدًا ينظّم حركة الشاحنات على الطرقات، في إطار الحفاظ على السلامة العامة والحدّ من المخاطر المرورية.

وبموجب القرار، يُلزم سائقو الشاحنات بالتوقّف والاستراحة في المواقف المخصّصة لها ضمن نطاق المحافظات خلال الفترات التي يُمنع فيها سيرها، وذلك فور تأمين هذه المواقف وفق الأصول، مع التشديد على منع إيقاف الشاحنات على الطرقات الدولية والرئيسية تحت أي ظرف.

وأناط القرار بقوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلدية المختصة مهمّة مراقبة تنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما نصّ القرار على إلغاء جميع النصوص التي تتعارض مع أحكامه أو لا تتوافق مع مضمونه، ولا سيما القرارين رقم 1088 الصادر في 19 آب 2025، ورقم 1149 الصادر في 1 أيلول 2025.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام