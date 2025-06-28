لبنان

بلال اللقيس من القصيبة والشرقية: كربلاء عنوان ثباتنا في وجه العدوان

في أجواء إحياء ليالي عاشوراء، شهدت بلدتا القصيبة والشرقية مجالس عاشورائية حاشدة بمشاركة واسعة من الأهالي، إلى جانب شخصيات وفعاليات اجتماعية وعوائل الشهداء، حيث ألقى الباحث السياسي بلال اللقيس كلمة من وحي المناسبة.

وأكد اللقيس أن “كربلاء ستبقى المدرسة التي نستمد منها دروس الثبات والصبر والإصرار على مواجهة الظلم، مهما كانت التحديات والتضحيات”، لافتًا إلى أن “ملحمة الإمام الحسين (ع) كانت وما زالت مصدر إلهام لكل الأحرار في العالم، في مقارعة الطغيان والاحتلال”.

وأضاف: “رغم كل الاعتداءات والضغوط التي يتعرض لها لبنان، خصوصًا في الجنوب، تبقى بيئة المقاومة صامدة، ثابتة، لا تهتز أمام العدوان ولا أمام محاولات الحصار والتهديد”.

وشدد اللقيس على أن “المقاومة اليوم أكثر قوة وصلابة، وستظل إلى جانب أهلها وناسها، حاميةً للأرض والكرامة والسيادة، ولن تسمح لأي جهة بأن تنال من أمن هذا الوطن واستقراره”.

وختم كلمته بالتأكيد على أن “روح كربلاء ستبقى حية في قلوب أبناء هذا الوطن”.

المصدر: موقع المنار