قتلى وجرحى جراء مواجهات في حلب بين قسد والجيش السوري

شهدت مدينة حلب شمال سوريا تصعيدًا جديدًا، حيث أسفر استهداف تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مواقع انتشار الجيش السوري بالطائرات المسيرة عن مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح في محيط حي الشيخ مقصود، وفق ما أفادت مديرية الإعلام في المدينة.

كما تسبب قصف قسد للأحياء السكنية المحيطة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود بمقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة نحو 15 آخرين بينهم طفلتان. وأوضح مكتب الإعلام في حلب أن الضحايا من حي الميدان، ومن بينهم عاملتان في مديرية الزراعة أصيبتا جراء سقوط قذائف على المجمع التابع للمديرية، وتم نقل المصابين إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وتزامن القصف مع انتشار القناصة واستهداف الطرقات في محيط الأشرفية ودوار شيحان والليرمون، وسط سماع أصوات الاشتباكات المكثفة، بحسب وكالة سانا الرسمية. كما أغلقت الجهات الأمنية الطرق من دوار الدلة ودوار شيحان والليرمون كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين وتنظيم حركة السير.

ورد الجيش السوري على الاستهدافات بضرب مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والقذائف في حي الشيخ مقصود، وتمكنت قواته من تحييد عدد منها، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع لقسد، وفق إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وأكد المحافظ عزّام الغريب عبر منصة إكس على ضرورة توخي الأهالي الحذر، وتجنب التوجه إلى مركز المدينة أو المرور في مناطق الاشتباك، مع الابتعاد عن أماكن التجمعات، مطمئنًا المواطنين بأن الجهات المختصة تتعامل بحزم مع مصادر النيران.

وتستمر هجمات قسد لليوم الثالث على التوالي في حلب، حيث استهدفت أمس حاجزًا للشرطة العسكرية بالقرب من نقاط الجيش في محيط بلدة دير حافر شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود وعطب آليتين.

وأكدت وزارة الدفاع أن تنظيم قسد يثبت مجددًا رفضه لاتفاق العاشر من آذار ومحاولته إفشال الاستقرار وجر الجيش إلى معارك مفتوحة تحدد ميدانها قوات التنظيم.

المصدر: وكالة سانا