    لبنان

    وفد نقابة اصحاب محطات المحروقات بحث مع رئيس اتحاد قطاع النقل البري في معاناة اصحاب المحطات

      عقد وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان ضم النقيب جورج البركس وامين السر حسن جعفر ونائب الرئيس فادي ابوشقرا اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تباحثوا خلاله في معاناة اصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم، ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.

      واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل لمناقشة هذه المواضيع وعقد مؤتمر صحافي لاعلان ما سيتم الاتفاق عليه بما يتعلق بالخطوات التي ستتخذ.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام