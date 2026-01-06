أبو فاعور يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويطالب بالكشف على أضرار المنارة والتعويض للمتضررين

استنكر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، في بيان، “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية، وآخرها الاعتداء الآثم الذي وقع أمس على بلدة المنارة، والذي خلف أضرارا كبيرة في الممتلكات والمنازل، وأثار حالة من الهلع بين الأهالي، ما أجبر عددا منهم على ترك بيوتهم”.

وفي هذا السياق، أجرى النائب أبو فاعور اتصالا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وبرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مطالبا ب”اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة، والتعويض على المتضررين”.

وشدد أبو فاعور على أن “الهم الأكبر يبقى في كيفية ردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها ووحشيتها بحق جميع اللبنانيين، ولا سيما في الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام