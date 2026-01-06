الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 14:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بكين تؤكد استعدادها للدفاع عن السلام في أميركا اللاتينية بعد اعتقال مادورو

      أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للعمل مع الدول الإقليمية لحماية السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وذلك عقب الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من مقر إقامتهما في كاراكاس.

      وأكدت الصين دعمها لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومنع أي محاولات لإسقاط الحكومة الفنزويلية بالقوة، معتبرة العملية الأميركية انتهاكًا لسيادة فنزويلا وتهديدًا للأمن في المنطقة.

      وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعا مندوب الصين فو كونغ الولايات المتحدة إلى الاستجابة لصوت المجتمع الدولي والعودة إلى حل المشكلات عبر المفاوضات، مطالبًا بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، ومؤكدًا أن لا دولة تملك الحق في أن تكون “شرطي العالم”.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      بكين ترفض دور «الشرطي الدولي» وتدين العدوان الأميركي على فنزويلا

      بكين ترفض دور «الشرطي الدولي» وتدين العدوان الأميركي على فنزويلا

      رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى بكين لتعزيز السلام والتعاون الاقتصادي

      رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى بكين لتعزيز السلام والتعاون الاقتصادي

      بكين تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بعد احتجاز ناقلات نفط فنزويلية

      بكين تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بعد احتجاز ناقلات نفط فنزويلية