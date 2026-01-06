بكين تؤكد استعدادها للدفاع عن السلام في أميركا اللاتينية بعد اعتقال مادورو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للعمل مع الدول الإقليمية لحماية السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وذلك عقب الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من مقر إقامتهما في كاراكاس.

وأكدت الصين دعمها لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومنع أي محاولات لإسقاط الحكومة الفنزويلية بالقوة، معتبرة العملية الأميركية انتهاكًا لسيادة فنزويلا وتهديدًا للأمن في المنطقة.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعا مندوب الصين فو كونغ الولايات المتحدة إلى الاستجابة لصوت المجتمع الدولي والعودة إلى حل المشكلات عبر المفاوضات، مطالبًا بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، ومؤكدًا أن لا دولة تملك الحق في أن تكون “شرطي العالم”.

المصدر: رويترز