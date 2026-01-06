جرافات الاحتلال تهدم منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم وتفاقم معاناة السكان

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أعمال هدم واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، طالت عددًا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن الهدم استهدف حارة القلنسوة في منطقة جبل الصالحين، الذي بدأته قوات الاحتلال في اليوم الأخير من الشهر الماضي، ضمن مخطط أعلن عنه في الرابع عشر من الشهر السابق، يقضي بهدم 25 مبنى تضم أكثر من 100 منزل.

وأشارت المصادر إلى أن المباني المستهدفة كانت قد أُخليت قسرًا من سكانها خلال العدوان المستمر على المخيم، ما فاقم معاناة عشرات العائلات التي تواجه فقدان منازلها وممتلكاتها بالكامل.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة التضييق الممنهجة بحق سكان المخيم، الذين يتعرضون منذ بدء العدوان قبل 332 يومًا لأوامر إخلاء قسرية متواصلة، في ظل حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على المخيم ومحيطه، تخلله خلال الصيف الماضي عمليات هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية.

وبحسب إحصائية سابقة صادرة عن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، فقد تعرض أكثر من 11,500 مواطن للتهجير القسري من المخيم والأحياء المتاخمة له، خاصة جبلي النصر والصالحين، فيما دُمرت وجُرفت أكثر من 750 وحدة سكنية بالكامل، وشُقّت على أنقاضها شوارع واسعة أدت إلى تقسيم المخيم إلى مربعات سكنية صغيرة.

وأشارت الإحصائية إلى تضرر أكثر من 1,600 وحدة سكنية بأضرار متفاوتة، إضافة إلى إحراق أكثر من 80 وحدة سكنية ومنشأة تجارية. كما طال الأضرار نحو 230 مركبة خاصة وتجارية، و260 منشأة تجارية، إلى جانب تدمير عدد من المؤسسات العامة والمساجد ورياض الأطفال ومركز تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الشباب الاجتماعي، ومكتب وكالة الغوث.

وفي السياق ذاته، جرفت قوات الاحتلال ودمرت أكثر من 100 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وأكثر من 20 ألف متر من شبكات المياه، و15 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إتلاف نحو 50 ألف متر من شبكات الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض.

