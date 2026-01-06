12 مصدرًا طبيعيًا لترطيب جسمك..بعيدًا عن الماء

هل تعلم أن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة لترطيب جسمك؟

نشر الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا قائمة بأبرز أنواع الخضار والفاكهة التي تمتاز بقيمة غذائية عالية وقدرة طبيعية على ترطيب الجسم.

وتشمل ما يلي:

-الخيار: يحتوي على نحو 96% من الماء

-الكرفس: يحتوي على 95% من الماء

-خس الآيسبرغ: يحتوي على 96% من الماء

-الكيل والسبانخ: يحتويان على 90% من الماء على الأقل

-الطماطم: تحتوي على 95% من الماء

-الكوسا: تحتوي على 95% من الماء

-البطيخ: يحتوي على نحو 92% من الماء

-القرنبيط: يحتوي على 92% من الماء

-الفلفل: يحتوي على أكثر من 92% من الماء

-نبات الهليون: يحتوي على نحو 92% من الماء

-الفراولة: تحتوي على أكثر من 90% من الماء





وأوضح الموقع الإلكتروني “مايو كلينك” في أمريكا أن الماء يُساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بشكل صحيح، ومن بينها:



-التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز

-الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية

-تليين المفاصل

-حماية الأنسجة الحساسة

وقد يؤدي نقص شرب الماء إلى جفاف الجسم، ما يُسبب انخفاض الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

لذلك، توصي الأكاديمية الوطنية للطب في أمريكا بشرب الرجال والنساء لمعدل 3.7 لتر و2.7 لتر من الماء على التوالي يوميًا. ويُمثّل ذلك كمية المياه المُستهلكة من جميع الأطعمة والمشروبات على مدار اليوم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، بعض الخطوات التي ستساعد الأشخاص على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.

ما أبرزها؟

-ضع زجاجة الماء أمام عينيك طوال اليوم حتى لا تنسى أو تتكاسل عن شرب الماء

-اجعل الماء جزءًا من عاداتك الصباحية والمسائية

-تمرّن على شرب الماء قبل تناول الطعام

-ضع تذكيرًا على هاتفك المحمول لتذكيرك بموعد شرب الماء

-أضف نكهة خاصة إلى الماء إذا كنت تشعر بالملل من شرب الماء

المصدر: سي ان ان