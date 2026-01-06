الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية ويستهدف عائلات الأسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات وتفتيش منازل وأماكن عمل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها دهم وتخريب لممتلكات المواطنين.

ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد سويلم عقب مداهمة منزله وتفتيشه في حي كفر سابا بالمدينة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي نعيم صباح من بلدة كوبر، أثناء مروره عبر بوابة النبي صالح شمال غرب المدينة، واعتقلت نور فرّاج من منزلها في بلدة بيرزيت شمال رام الله صباح اليوم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن راغد الجاغوب ونجله عناد من بلدة بيتا، بعد مداهمة محطة محروقات في بلدة حوارة جنوب المدينة، كما اعتقلت عبد الرحيم صنوبر من قرية يتما، ومشهور القريوتي من قرية قريوت جنوب شرق نابلس.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ظافر بشناق، والد الأسيرين عبد الرحمن وعبد الله بشناق، عقب اقتحام بلدة كفر عبوش جنوب المحافظة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومناطق في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها الاحتلال تأتي في إطار سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف المواطنين وعائلات الأسرى، ويشدد على أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالة شهاب