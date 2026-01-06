موسكو: أمن روسيا مضمون بغضّ النظر عن مصير معاهدة «ستارت»

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أمن روسيا سيبقى مضمونًا سواء جرى تمديد معاهدة «ستارت» للأسلحة النووية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أم لا، مشددة على أن موسكو تمتلك من الوسائل العسكرية-التقنية والدبلوماسية ما يكفل الحفاظ على توازن الردع الاستراتيجي.

وقال مدير إدارة شؤون التسلح وعدم الانتشار في الخارجية الروسية أوليغ بوستنيكوف إن بلاده مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مذكّرًا بتصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الملف. وأوضح أن الموقف الروسي سيُبنى على طبيعة الرد الأميركي على المبادرات التي طرحتها موسكو في هذا الشأن.

وأضاف بوستنيكوف أن أمن روسيا سيُضمن بشكل كامل، إما عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، أو من خلال إجراءات عسكرية-تقنية إضافية تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاستراتيجي للقوى في حال تعذّر التوصل إلى تفاهمات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق استعداد موسكو لمواصلة الالتزام بمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026، مشيرًا إلى أن تنفيذ القيود المنصوص عليها في المعاهدة سيكون مشروطًا بالتزام الولايات المتحدة بها بالمثل.

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين المتعلق بمعاهدة «ستارت» الجديدة بأنه “فكرة جيدة”، في إشارة إلى إمكانية فتح باب النقاش حول مستقبل الاتفاق النووي بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم