رئيس السلطة القضائية الإيراني: الاستماع للمحتجين والحزم ضد مثيري الشغب

أكد رئيس السلطة القضائية الإيراني، حجة الإسلام الشيخ غلام حسين محسني إيجئي، أن العدو يستغل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وأن معالجة هذه الجراح تتطلب جهودًا حثيثة من المسؤولين.

وأوضح أن موقف المحتجين يختلف عن مثيري الشغب، ويجب التواصل مع المواطنين وشرح الأمور والاستماع لمخاوفهم، مع نقل الانتقادات والملاحظات إلى السلطات.

وأشار إيجئي إلى أن النظام يمنح فرصة للمخطئين أو المخدوعين لفصل صفوفهم عن مثيري الشغب، مستندًا إلى المدرسة الإسلامية والعلوية، في حين يتم التعامل بحزم مع من يسعى إلى خلق الفوضى وتعطيل الأمن.

وشدد على عدم التساهل مع مثيري الشغب، وتعاون النيابة مع الاستخبارات لتحديد العناصر المحرضة والخلفية، ومعالجة القضايا بسرعة ودقة، وعدم التأجيل في المحاكم لضمان الردع.

وتطرق إيجئي إلى الأحداث الدولية في فنزويلا، مشيرًا إلى اختطاف مواطنين واعتداء على دولة مستقلة من قبل أمريكا، واصفًا الأمر بأنه انتهاك صارخ للكرامة والقانون الدولي.

وفي ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، اعتبره نموذجًا للقيادة والحكمة في مواجهة التحديات، ومثالًا على الثبات والإخلاص في الميدان والدبلوماسية.

المصدر: وكالة إرنا