    تحقيق صحافي | العملية الأميركية في فنزويلا تشكّل تحذيرًا لبعض حلفاء واشنطن

      نشرت “وكالة الصحافة الفرنسية” تحقيقًا الأحد اعتبرت فيه أن “العملية الأميركية في فنزويلا قد تشكّل أيضًا تحذيرًا لحلفاء الولايات المتحدة القلقين من تلويح دونالد ترامب بالاستحواذ على الموارد الاستراتيجية، وأبرزها مجاهرته بعزمه على ضمّ إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي”.

      ونقلت الوكالة عن مديرة “مركز الأبحاث والتحليل العسكري” ديفنس برايورتيز جنيفر كافانا قولها: “لن تجد الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في أن ترسل بضع مئات أو بضعة آلاف من العسكريين إلى غرينلاند، ولا أرى من يمكنه الاعتراض على ذلك”.

      ولاحظت كافانا أن “العملية في فنزويلا تطرح سؤالًا مفاده: إذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تعلن أن مسؤولًا ما لا يتمتّع بالشرعية، وأن تطيح به وتحكم بلده، فماذا يمنع دولًا أخرى من أن تفعل الأمر نفسه؟”.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

