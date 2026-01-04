الهيئات النسائية في سحمر تحيي ذكرى ولادة الإمام علي (ع)

أحيت الهيئات النسائية في بلدة سحمر في البقاع الغربي مناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام باحتفال أُقيم في قاعة حسينية البلدة، بحضور الشيخ حسين الخشن، ومسؤولة الهيئات النسائية في البقاع الغربي مريم الحرشي، إلى جانب حشد من الأخوات والأمهات والمشاركات في الدورات الثقافية.

وتخلّل الاحتفال فقرات دينية وثقافية، وكلمة للشيخ حسين قمر.

وشهد الحفل تخريج المشاركات في الدورات الثقافية التي نُظّمت خلال الفترة الماضية، حيث جرى تسليم إفادات المشاركة لهنّ، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفرح والاعتزاز بالجهود المبذولة.

