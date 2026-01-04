الأحد   
    دولي

    ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى 29 إثر الاعتداء الإرهابي الأوكراني على خيرسون

      أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي السياحية في مقاطعة خيرسون إلى 29 قتيلاً، فيما أصيب 60 شخصاً، بينهم أطفال يخضعون حالياً للعلاج.

      وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إنه تم العثور في موقع الاعتداء على شظايا الطائرات المسيّرة الأوكرانية، ويجري حالياً تحديد نوعها ومنشأها.

      وأوضح فلاديمير سالدو، حاكم مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا، أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى حيث كان المدنيون يحتفلون برأس السنة.

      وأشار سالدو إلى أن الاعتداء كان متعمداً واستهدف المدنيين حصراً، وأن الحريق أعاق عمليات الإنقاذ، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا.

      وأكدت وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان أن الرد على هذه الجريمة لن يتأخر، وسيكون موجعاً لإرهابي نظام كييف ورعاتهم.

      المصدر: نوقوستي

