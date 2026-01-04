امريكا | عمدة نيويورك يُعلم ترامب معارضته اعتقال مادورو لانتهاكه القانونين الفدرالي والدولي

اعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، السبت، أنّه اتصل بالرئيس دونالد ترامب للتعبير عن معارضته لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، باعباره يشكّل انتهاكا للقانونين الفدرالي والدولي.

وقال ممداني للصحفيين خلال مؤتمر صحفي حيث كان يحيط به عدد من المتظاهرين في بروكلين: “اتصلت بالرئيس وتحدثت معه مباشرةً لتسجيل معارضتي لهذا العمل، ولأوضح أن هذه المعارضة مبنية على رفضي للسعي لتغيير النظام، ولانتهاك القانون الفيدرالي و القانوني الدولي”.

وتابع ممداني “سجلتُ معارضتي. أوضحتُ موقفي، وانتهى الأمر عند هذا الحد”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال ممداني إنه يعتقد أن العملية الأمريكية لاعتقال مادورو وزوجته “تُعد جريمة حرب، وتنتهك القانونين الفيدرالي والدولي”.

ومساء السبت، وصل الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، إلى نيويورك، ورافقت السلطات مادورو وزوجته في مروحية من قاعدة عسكرية إلى مدينة نيويورك، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية بتهم تتعلق بالمخدرات والأرهاب.

وحطت الطائرة التي تقل مادورو في مطار ستيوارت الدولي في شمال المدينة، ثم نُقل على متن مروحية إلى مانهاتن، حيث كان في انتظاره موكب أمني كبير.

ويُنقل الرئيس مادورو، بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ثم إلى سجن “ميتروبوليتان ديتنشن سنتر” في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وسيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدد بعد، للرد على تهم تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة يونيوز