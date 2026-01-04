ترامب: لست في غاية الرضا تجاه بوتين بشأن أوكرانيا وأريد أن أضع حداً للصراع الذي ورثته عن بايدن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “ليس في غاية الرضا” من مستوى التفاعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته إحراز تقدم في مسار تسوية الصراع.

وخلال مؤتمر صحفي جاء بعد سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية استهدفت كراكاس صباح اليوم وأسفرت عن اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، قال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول اتصالاته مع الرئيس الروسي: “لا أشعر بغاية الرضا تجاه بوتين”، مضيفا في الوقت نفسه: “أظن أننا نحرز تقدما بشأن وقف الحرب في أوكرانيا”.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن النزاع الأوكراني “ورثه” عن سلفه جو بايدن، مضيفا: “أريد أن أضع نهاية لهذا الصراع”.

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة “تبيع حلف ‘الناتو’ الكثير من الصواريخ وغيرها من المعدات المخصصة لدعم كييف”، موضحا أن واشنطن “لا تخسر أموالا، بل تجني أرباحا من ذلك”. واستدرك قائلا: “لكن هذا ليس ما يشغلني، ما يهمني حقا هو وقف قتل كل هؤلاء الناس”.

ويوم الأحد الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين، وصفه بأنه كان “مثمرا جدا”، وفي اليوم نفسه التقى ترامب مع فلاديمير زيلينسكي في فلوريدا، بعد عدة جولات من المناقشات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني حول خطة التسوية التي قدمتها الإدارة الأمريكية.

وجاءت محادثة الرئيسين ترامب وبوتين بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن هجوم إرهابي على مقر إقامة الرئيس بوتين في منطقة نوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية جميعها دون إصابات.

وأشار لافروف إلى أن الحادث سيؤدي إلى إعادة نظر روسيا في مواقفها التفاوضية، رغم عدم انسحابها من العملية برمتها.

بدوره، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس بوتين قام بإبلاغ نظيره الأمريكي بأن المحاولة الأوكرانية لاستهداف مقر الرئاسة في مقاطعة نوفغورود لن تمر دون رد.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي تسببت المحاولة الأوكرانية الشنيعة “بصدمة وغضب للرئيس الأمريكي”.

المصدر: روسيا اليوم